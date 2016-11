Mann setzt Bankfiliale in Australien in Brand

Der Täter betrat am Freitag eine Filiale der Commonwealth Bank in Melbournes Vorort Springvale und setzte sie mit Brandbeschleuniger in Flammen. Nach Angaben des Rettungsdienstes gehört er offenbar zu den sechs Schwerstverletzten und steht im Krankenhaus unter Polizeibewachung.

Foto: EPA/JULIAN SMITH

Augenzeuge: "Überall war Blut"

Feuerwehrleute mit Atemgeräten konnten zahlreiche Kunden und Angestellte in Sicherheit bringen. Augenzeuge Ash Atkin- Fone berichtete, er habe eine "heftige Explosion" gehört. "Ein Kind rannte raus, es war ganz verbrannt und schrie sich die Seele aus dem Leib; überall war Blut", sagte Atkin- Fone der Zeitung "Herald Sun". Ohne lange nachzudenken habe er sich in einem benachbarten Geschäft einen Feuerlöscher geschnappt und sei in die Bank gerannt, um die Flammen zu ersticken.

Foto: EPA/JULIAN SMITH

Ein weiterer Zeuge, Ernie Gonzalez, sagte der Lokalzeitung "The Age", die Angestellten seien durch die brennende Filiale zum Ausgang gerannt. "Ich sah am Eingang Flammen, und ich konnte sehen, wie Menschen herausrannten, sie waren ganz schwarz", berichtete er.