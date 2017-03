Mann schnitt Vater und Bruder die Kehlen durch

Fürchterliche Bluttat in Paris: Ein Mann soll seinem Bruder und seinem Vater die Kehlen durchgeschnitten haben. Der Verdächtige wurde Polizeiangaben zufolge nach der Tat am Freitagvormittag festgenommen und später in die Psychiatrie eingewiesen: Sein Zustand erlaube es nicht, den Mann in Polizeigewahrsam zu nehmen, hieß es.