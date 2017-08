Mann entsorgt Beine von Schwester in Müllcontainer

Grausamer Fund Dienstagabend in Rom: In einem Müllcontainer hatte ein Mädchen die Beine einer Frauenleiche gefunden. Ein 62- Jähriger gestand daraufhin, seine Schwester ermordet und zerstückelt zu haben. Auf Aufnahmen einer Überwachungskamera war zu sehen, wie ein Mann in der Nacht von Montag auf Dienstag einen sperrigen Gegenstand in den Abfall warf, teilte die Polizei am Mittwoch mit.