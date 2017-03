Mann (23) leert für 600 Euro Flasche Tequila - tot

Eine feuchtfröhliche Wette hat einem jungen Mann in der Dominikanischen Republik das Leben gekostet: Der 23- jährige Kelvin Rafael Mejia ließ sich, wie Videoaufnahmen (siehe oben) zeigen, in einem Nachtclub dazu hinreißen, für einen Wetteinsatz von umgerechnet rund 600 Euro eine Flasche Tequila in einem Zug auszutrinken. Nachdem er seinen Gewinn kassiert hatte, brach der 23- Jährige zusammen - kurze Zeit später war er tot.