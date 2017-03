Mann (22) will Alien sein - ganz ohne Genitalien

Rund 48.000 Euro hat der US- Amerikaner, der sich weder als Mann noch als Frau sieht, für seinen Traum von der Verwandlung in einen Außerirdischen bislang ausgegeben. "Ich möchte ein geschlechtsloses Alien sein. Mein Aussehen soll reflektieren, wie ich mich im Innern fühle", sagte der 22- Jährige in einem Interview mit der britischen "Daily Mail".

Foto: Instagram

Vinny weiter: "Ich möchte ein Hybrid sein, weder männlich noch weiblich. Ich wollte geschlechtslos und ohne Geschlechtsteile sein, seit ich 17 war. Ich habe Ärzte konsultiert, ob es möglich ist, hatte aber kein Glück." Der 22- Jährige stellt klar: "Ich bin weder schwul noch bi noch transsexuell. Ich möchte einfach nur ich sein".

110 Schönheits- OPs seit dem 18. Lebensjahr

Die erste seiner mittlerweile 110 OPs hatte Vinny mit gerade einmal 17 Jahren. Den aufgespritzten Lippen folgten Nasen- Operationen, Injektionen in die Wangen und die Augenbrauen- Partien, Botox- Behandlungen, Laser- Enthaarung am ganzen Körper und noch vieles mehr.

Ergänzt wird der Alien- Look des Maskenbildners mittels rabenschwarzen, übergroßen Kontaktlinsen, Klauen an den Händen und ungewöhnlichen Haar- und Hautfarben.

Vinnys größter Eingriff steht ihm allerdings noch bevor. Denn der 22- Jährige will sich bei seiner Verwandlung in einen Außerirdischen auch von seinem Geschlecht verabschieden. "Ich kann ohne Genitalien leben - also wozu sollte ich einen Penis oder eine Vagina haben?", so der Maskenbildner. Damit nicht genug, sollen unter anderem auch Bauchnabel und Brustwarzen verschwinden - um letztlich möglichst viele äußere menschliche Erkennungsmerkmale abzulegen.

Alien- Verwandlung kostet insgesamt rund 200.000 Euro

Insgesamt will sich das Teilzeit- Model die Transformation in ein Alien rund 200.000 Euro kosten lassen. Doch die äußere Verwandlung diene nicht nur egoistischen Zwecken, versicherte der US- Amerikaner: "Ich möchte eine Inspiration für die Welt sein. Die Menschen müssen aufhören, sich gegenseitig in Schubladen zu stecken. Geschlechterrollen sind unwichtig - wir sollten vielmehr daran arbeiten, bessere Menschen zu werden und netter zueinander zu sein".

In der Öffentlichkeit sorgt Vinny mit seinem außerirdischen Aussehen jedenfalls für geteilte Reaktionen. "Manche Leute lieben mich und machen mir viele Komplimente". Einige hätten seinen Worten zufolge sogar gesagt, sie wünschten, dass ihre Kinder wie er sei, "und dass ich eine Inspiration für Kinder bin, die nicht das Gefühl haben, dazuzugehören", so der 22- Jährige. Andere hingegen würden ihn verbal attackieren oder sogar versuchen, ihn körperlich zu verletzen.