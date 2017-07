Mallorca: Mann schießt in Cafe mit Flinte um sich

Bei einer Schießerei in einem Cafe im Touristenort Peguera im Süden Mallorcas sind am Sonntag vier Menschen, darunter zwei Deutsche, leicht verletzt worden. Insgesamt seien drei Frauen und ein Mädchen verwundet und von Rettungskräften vor Ort versorgt worden, berichtete am Montag das "Mallorca Magazin".