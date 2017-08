Magnet- Katapult schießt Jets von Flugzeugträger

Wie die US- Marine am Dienstag bekannt gab, hatte der erste Start einer F/A- 18F Super Hornet am vergangenen Freitag im US- Bundesstaat Virginia stattgefunden. "Wir haben bereits früher Starts mit Attrappen durchgeführt, aber das war das erste Mal, dass ein Flugzeug gestartet und auch wieder gelandet ist", erklärte Kommandant Rick McCormack.

Foto: YouTube.com/US Navy

Jubel an Bord der USS Gerald R. Ford nach dem erfolgreichen Start Foto: YouTube.com/US Navy

Im Vergleich zu klassischen dampfbetriebenen Katapulten besitzt das sogenannte Electromagnetic Aircraft Launch System (EMALS) einen höheren Wirkungsgrad. Durch den Wegfall von Dampferzeugern, Hydraulik und Pneumatik vereinfacht sich außerdem der Aufbau und senkt damit den Wartungsaufwand. Weitere Vorteile sind präzise auf unterschiedlichste Flugzeugtypen (bemannt oder unbemannt) abstimmbare Starts und eine höhere Startfrequenz. Alle 45 Sekunden kann ein Kampfjet abgeschossen werden. Das 335 Meter lange Schiff kann auch mehr Flugzeuge transportieren und hat mit 2628 Matrosen eine etwas kleinere Besatzung als die Vorgängermodelle, was laut der US- Regierung während der nächsten 50 Jahre weit weniger Kosten verursachen werde.

Die USS Gerald R. Ford in US-Gewässern Foto: AFP

Trump: "Unsere Feinde werden vor Angst zittern"

Bei der feierlichen Inbetriebnahme in der Vorwoche hatte US- Präsident Donald Trump erklärt: "Dieser Flugzeugträger wird Amerikas Feinde vor Angst erzittern lassen, sobald sie ihn am Horizont erblicken. Möge Gott dieses Schiff und sein Personal beschützen und leiten." Trump pries die US- Militärmacht, die von keiner anderen übertroffen werde - "und mit jedem Tag unserer Regierung werden wir stärker und besser", tönte der Staatschef.

US-Präsident Trump bei der feierlichen Inbetriebnahme der USS Gerald R. Ford Foto: AP

US-Präsident Trump mit Kommandant Rick McCormack an Bord der USS Gerald R. Ford Foto: AFP