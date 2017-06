Mädchen stürzt aus acht Metern Höhe aus Gondel

Gleich mehrere Schutzengel sind einem 14- jährigen Mädchen in einem Vergnügungspark im US- Bundesstaat New York beigestanden. Der Teenager rutschte unter dem Sicherheitsbügel einer Gondel durch, hielt sich zunächst noch in acht Metern Höhe fest und stürzte dann in die Tiefe. Augenzeugen konnten das Mädchen auffangen. Die 14- Jährige wurde wie durch ein Wunder nicht ernsthaft verletzt.