Lustiges Protestschild sorgt im Netz für Lacher

Bei den Verwüstungen und Krawallen , die in Hamburg stattfanden, konnte man schon Angst bekommen, vors Haus zu gehen. Auch die vermummten Polizisten in schwerer Montur, die bei den Demos in Hamburg das Gelände bewachten, wirken nicht nur auf Demonstranten bedrohlich. Der Kabarettist Andre Kramer wollte wohl sichergehen, dass er nicht mit dem wütenden Demonstranten- Mob verwechselt wird und ging deshalb mit einem Schild vor die Tür, auf dem stand: "Ich bin Anwohner und gehe nur kurz zu Edeka. Danke."

Auf Facebook wurde das Bild mehr als 3300 Mal geteilt. Nicht nur Kramer selbst, auch andere "Zeugen" des Vorfalls veröffentlichten ein Bild von dem Komödianten und seinem Schild. Die Aktion wurde so rasch zum viralen Hit.

Die deutsche Supermarktkette Edeka reagierte ebenfalls auf das Posting und schlug vor, ihm die Einkäufe einfach nach Hause zu bringen. Dieses nette Angebot wollte der Comedian dann aber nicht annehmen. Da er keinen Profit aus der Aktion schlagen wolle, schlug er vor, dass die Supermarktkette die Lebensmittel der Tafel St. Pauli spendet. Das Unternehmen ging auf den Vorschlag ein.

Doppelmoral auf Selfie gebannt

Nicht nur der Kabarettist hat während derTage für Schmunzeln gesorgt. Ein Video auf Twitter zeigt, dass es nicht nur gewalttätig zwischen Exekutive und Demonstranten ablief. Es zeigt, wie Polizeibeamte und ein ProtestierenderToe spielen. Der Demonstrant malt dabei dasZeichen. Darüber, dass er am Ende geschummelt hat, und mit einen zweiten, zusätzlichen Zug ein Zeichen des Polizisten übermalte, sah der Beamte großzügig hinweg.

Ein weiteres Foto beschäftigt das Netz in Zusammenhang mit den Protesten zum G- 20- Gipfel. Es zeigt einen mutmaßlichen Anti- Kapitalismus- Demonstranten, der mit einem iPhone ein Selfie während der Ausschreitungen schießt. Da es sich dabei um eines der teuersten Smartphones handelt, muss der für gegen Kapitalismus protestierende Mann den Vorwurf von Doppelmoral wohl gefallen lassen.