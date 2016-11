Lufthansa will am Montag wieder nach Plan fliegen

Die Piloten hatten seit Mittwoch die Arbeit niedergelegt. An den Streiktagen verpassten rund 350.000 Passagiere ihren Flug, die Airline hatte insgesamt 2755 Flüge gestrichen. Am Sonntag waren noch 35 Verbindungen betroffen, insgesamt habe es aber einen weitgehend normalen Flugbetrieb gegeben, sagte ein Lufthansa- Sprecher am Sonntag in Frankfurt.

Grund für die Kampfmaßnahmen ist, dass die Gewerkschaft höhere Löhne für die insgesamt rund 5400 Piloten fordert - die allerdings zu den bestbezahlten Angestellten in Deutschland gehören . Der wirtschaftliche Schaden für die AUA- Mutter geht mittlerweile in die Millionen.

Foto: APA/dpa/Matthias Balk

Lufthansa- Personalchefin Bettina Volkens rief die Gewerkschaft am Sonntag zu neuen Gesprächen auf. "Ich wünsche mir sehr, dass die Vereinigung Cockpit von ihrer unnachgiebigen Haltung endlich abrückt", sagte sie der "Bild am Sonntag". Man müsse einen Kompromiss finden, mit der beide Partner leben können. "Das kann nicht durch Streik erzwungen werden."

"Neues Angebot nur PR- Schachzug"

Cockpit hatte am Freitag ein weiteres Lufthansa- Angebot abgelehnt und betont, dass es kein Enddatum für den Streik gebe. Die Inhalte des Angebots habe Lufthansa bereits vor zwei Monaten auf den Tisch gelegt. "Im Ergebnis heißt das 'rechte Tasche - linke Tasche' und ist kein Versuch, zu Ergebnissen zu kommen, sondern ein PR- Schachzug", sagte VC- Sprecher Jörg Handwerg.