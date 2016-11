Lufthansa: Streik- Ende der Piloten nicht absehbar

Am Freitag haben die Piloten den Druck auf die deutsche Lufthansa erhöht: Wie ein Sprecher der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit bekannt gab, werden die Streiks auch am Samstag fortgesetzt. Für diesen Tag sagte die Lufthansa bereits 137 Flüge ab. Betroffen davon seien rund 30.000 Passagiere, so dass sich die Gesamtzahlen seit dem Streikbeginn am Mittwoch auf 2755 ausgefallene Flüge mit 345.000 betroffenen Passagieren steigern. "Ein Ende des Arbeitskampfes ist nicht absehbar. Es gibt kein vorher festgelegtes Enddatum für den Streik", sagte der Gewerkschaftssprecher.