Lufthansa- Piloten streiken auch am Samstag

Die Gewerkschaft verlangt rückwirkend ab Mai 2012 jährlich 3,66 Prozent mehr Gehalt für die Piloten. Durch den langen Zeitraum von fünf Jahren beläuft sich die Forderung insgesamt auf knapp 20 Prozent. Die Lufthansa bot zuletzt 2,5 Prozent mehr Gehalt - allerdings nicht für jedes Jahr.

Die Gewerkschaft reagierte verärgert auf Äußerungen von Lufthansa- Chef Carsten Spohr, der eine Gehaltserhöhung als "Gefahr" für die Zukunft der Lufthansa dargestellt habe. Dies sei "eine völlig überzogene Dramatisierung", erklärte Ingolf Schumacher, Tarifpolitik- Vorsitzender bei der Vereinigung Cockpit. "Gerade in dem Bereich, in dem die angeblich überbezahlten Piloten beschäftigt sind, verdient Lufthansa gutes Geld." Schumacher fügte hinzu, dass eine Schlichtung in dem Tarifkonflikt nur dann sinnvoll sei, "wenn der ernsthafte Wille an einem solchen Kompromiss nicht durch Scheinangebote konterkariert wird".