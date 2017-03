Luftangriff auf Moschee in Syrien: Dutzende Tote

Lokale Aktivisten berichteten, dass zum Zeitpunkt des Angriffs auf den Ort Al- Jannah westlich von Aleppo rund 300 Betende in der Moschee weilten.

Der Ort befindet sich in einer Region, die von Rebellen kontrolliert wird. Daher sind dort regelmäßig die syrische und die russische Luftwaffe im Einsatz. Sie bekämpfen bewaffnete Gegner der Regierung des syrischen Präsidenten Bashar al- Assad. Aber auch die US- geführte Koalition hat in der Region bereits Stellungen islamistischer Gruppierungen bombardiert.

In Syrien gilt eigentlich seit Ende Dezember eine Waffenruhe. Von der Feuerpause ausgenommen sind jedoch Extremistengruppen wie die Terrormiliz Islamischer Staat.