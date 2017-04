Los Angeles verbannt wilde Tiere aus Zirkussen

Die Entscheidung hat die 15- köpfige Stadtregierung diese Woche einstimmig getroffen. Die Ausstellung "wilder oder exotischer Tiere zu Unterhaltungszwecken, etwa in Zirkussen und Wildtier- Shows, und Zurschaustellungen in öffentlichen Plätzen wie Gehsteigen und Parks sowie die Vermietung dieser Tiere für Partys" wurde damit illegal gemacht.

Dieser bulgarische Zirkustiger kann nun seine Freiheit genießen. Foto: Vier Pfoten/Hristo Vladev

Ähnliche Verbote auch in anderen US- Städten

Los Angeles ist mit diesem Verbot nicht alleine: In den vergangenen Jahren setzten sich mehrere US- Städte für den Schutz wilder Tiere ein. Unter anderem sind in San Francisco und Städten in den Bundesstaaten Idaho, Massachusetts, New Jersey und North Carolina ähnliche Verbote in Kraft getreten.

Unter das Verbot fallen neben Tigern und Elefanten auch Löwen. Foto: Juergen Radspieler

"Bullhooks" ebenfalls illegal

Die für Elefanten schmerzhaften Haken, die verwendet werden, um die Dickhäuter zu "lenken", wurden mit Anfang dieses Jahres aus Kalifornien verbannt. Laut US- Tierschützern habe dieser Beschluss wesentlich dazu beigetragen, dass der weltgrößte Zirkus "Ringling Bros. Barnum & Bailey" nach 144 Jahren seine Elefantennummern aus dem Programm strich.