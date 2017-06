Los Angeles: Kommt jetzt der Obama Boulevard?

Die Umbenennung des Freeway 134 - einer stark befahrenen Autobahn in Los Angeles - in Obama Freeway ist den "Angelenos", wie die Bewohner der zweitgrößten Stadt in den USA genannt werden, wohl nicht genug. Eine weitere Straße soll zu Ehren des ehemaligen Präsidenten umbenannt werden: Aus Rodeo Road könnte schon bald Obama Boulevard werden.

Berühmte Straßennamen

Auf der Rodeo Road - nicht zu verwechseln mit dem Rodeo Drive im Luxusviertel Beverly Hills - hatte Obama einen seiner ersten Stopps im Präsidentschaftswahlkampf im Jahr 2008 gemacht. Die Gegend im Südwesten von L.A. ist bekannt als "president's row" (etwa: Präsidenten- Reihe), weil es hier bereits einige berühmte Straßennamen gibt. So wurden auch der Washington Boulevard, der Jefferson Boulevard und der Adams Boulevard nach früheren US- Präsidenten benannt. Übrigens: In unmittelbarer Nähe gibt es auch den Martin Luther King Jr. Boulevard.

Die Rodeo Road liegt im Südwesten von Los Angeles. Foto: Google Maps

Kalifornien liebt Obama noch immer

Die Idee für die Umbenennung der Rodeo Road kam von Herb Wesson, dem Vorsitzenden des Stadtrates von Los Angeles. Neben dieser Straße und dem Freeway 134, dessen Umbenennung der Senat bereits zugestimmt hat, wurden auch mehrere Schulen in Kalifornien nach Barack Obama benannt. Unter ihnen etwa die Barack Obama Charter School in Compton, die Barack Obama Global Preparation Academy in L.A. und die Barack Obama Academy in Oakland. Insgesamt gibt es 14 Schulen in den USA, die während und nach der Präsidentschaft von Obama nach ihm benannt wurden. Es gibt aber auch mehrere Tierarten, die Obamas Namen tragen - und sogar einen Feiertag.