London versichert: Zahlen Brexit- Rechnung

Offenbar lenkt die britische Regierung vor der nächsten Brexit- Verhandlungsrunde in der Frage der Zahlungsverpflichtungen an die EU ein. Denn am Freitag stellte Außenminister Boris Johnson gegenüber der BBC klar: "Selbstverständlich werden wir unsere Verpflichtungen erfüllen. Wir sind gesetzestreue Leute, die ihre Rechnungen zahlen." Noch vor einigen Wochen hatte Johnson im britischen Parlament gesagt, man "pfeife" auf die Geldforderungen aus Brüssel.