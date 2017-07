London: Frauen beliebte Ziele für Säure- Attacken

Nach den Säure- Attacken in London, bei der fünf Menschen verletzt wurden, packt ein Insider aus: Der Mann, der selbst in der Vergangenheit für solche Anschläge verantwortlich war, erklärt dem Magazin "Vice", dass Frauen viel öfter Ziel von Säure- Attacken werden, auch wenn sie gar nicht das Hauptziel für den Angriff sind - einfach, weil sie mehr Wert auf ihr Aussehen legen. Die Täter wollen den höchst möglichen Schaden anrichten. Deshalb werden auch Messer in Chemikalien getaucht, damit Wunden von Stichverletzungen nicht gut heilen.