Lkw in Menschenmenge gerast: Tote in Stockholm

Der Vorfall ereignete sich in Drottningatan, einer beliebten Fußgängerzone der Stadt, wie Polizeisprecherin Towe Hagg mitteilte. SVT- Reporter vor Ort berichteten von einem Brand auf der Einkaufsstraße und völligem Chaos. Durch die Stadt fahre ein Polizeiwagen, aus dem Beamte "Warnung vor einer Terrortat" riefen. Ministerpräsident Stefan Löfven sprach bereits von einer "fürchterlichen Terrorattacke".

Derzeit rücken schwer bewaffnete Polizeikräfte an. Videos von Augenzeugen zeigen die fliehenden Menschen. "Ich bin um mein Leben gelaufen", zitieren schwedische Medien Betroffene.

Polizistinnen am Tatort Foto: ASSOCIATED PRESS

Todeslenker auf der Flucht

Die Polizei sperrte laut SVT die Zugänge zum schwedischen Parlament, das nur wenige 100 Meter entfernt vom Ort des Vorfalles liegt. Die Polizei ruft die Bevölkerung dazu auf, nicht nach draußen zu gehen. Auf den Dächern positionieren sich Scharfschützen, die nahegelegene U- Bahn- Station wurde evakuiert. Der Lenker des Lkws soll sich noch auf der Flucht befinden.

In den vergangenen Monaten hatte es mehrere tödliche Anschläge von Anhängern der islamistischen Extremistenmiliz IS gegeben, in denen Attentäter mit Fahrzeugen in Menschenmengen gerast waren, darunter in Berlin und Nizza.