Lkw in Menschenmenge gerast: Tote in Stockholm

Der Anschlag ereignete sich in Drottningatan, einer beliebten Fußgängerzone der Stadt, wie Polizeisprecherin Towe Hagg mitteilte. Der Lkw raste zuerst in die Menschenmenge und anschließend in ein Kaufhaus, wo es zu einer Explosion kam. SVT- Reporter vor Ort berichteten von einem Brand auf der Einkaufsstraße und völligem Chaos.

Mindestens drei Menschen wurden getötet, zahlreiche weitere verletzt. Durch die Stadt fuhr ein Polizeiwagen, aus dem Beamte "Warnung vor einer Terrortat" riefen. Ministerpräsident Stefan Löfven sprach bereits kurz nach dem Vorfall von einer "fürchterlichen Terrorattacke". Auf Twitter schrieb er: "Schweden wurde attackiert. Alles deutet auf eine Terror- Tat hin. Seid wachsam, und hört auf die Informationen der Polizei."

Ärzte in Alarmbereitschaft

Das Personal des Universitätskrankenhauses Karolinska- Institut bei Stockholm wurde in Alarmbereitschaft versetzt. Zusätzliches Personal sei angefordert worden, hieß es in schwedischen Medien. Alle Ärzte seien gebeten worden, sich einzufinden.

Schusswechsel nahe Tatort

Am Tatort rückten bewaffnete Polizeikräfte an. Videos von Augenzeugen zeigen die fliehenden Menschen. "Ich bin um mein Leben gelaufen", zitieren schwedische Medien Betroffene. Der Stockholmer Hauptbahnhof wurde geräumt, im Hotel Fridhelmsplan, dass sich unweit des Anschlagsortes befindet, kam es laut der Zeitung "Expressen" zu einem Schusswechsel.

Mehrere Festnahmen, Attentäter gesucht

Die Polizei sperrte laut SVT die Zugänge zum schwedischen Parlament, das nur wenige 100 Meter entfernt vom Ort des Vorfalles liegt. Die Bevölkerung wurde dazu aufgerufen, nicht nach draußen zu gehen. Auf den Dächern positionieren sich Scharfschützen, die nahegelegene U- Bahn- Station wurde evakuiert. Alle Züge in der schwedischen Hauptstadt stehen derzeit still, auch der Hauptbahnhof wurde evakuiert.

Das schwedische Nachrichtenportal "Aftonbladet" berichtete einer Festnahme, was allerdings von der Polizei nun dementiert wurde. Der Todeslenker dürfte sich somit noch auf der Flucht befinden. In einer jüngsten Erklärung des Geheimdienstes hieß es, "der oder die Urheber dieses Attentats" würden gesucht.

Brauereifahrzeug wurde entführt

Bei dem Lkw handelte es sich um ein Fahrzeug einer schwedischen Brauerei. Die Brauerei gab mittlerweile bekannt, dass der Lkw kurz vor der Tat entführt worden war. Der Fahrer soll dabei gerade beim Ausladen der Getränke vor einem Innenstadtlokal gewesen sein, als das Fahrzeug entführt wurde.

König Carl Gustav bestürzt

Die schwedische Königsfamilie hat schockiert auf das mögliche Attentat mit einem Kleinlaster in Stockholm reagiert. "Ich und die gesamte Königsfamilie haben mit größter Bestürzung die Informationen über das Attentat am Nachmittag in Stockholm entgegengenommen", schrieb König Carl XVI. Gustaf am Freitag auf der Homepage der Königsfamilie.

Facebook aktiviert "Sicherheitscheck"

Facebook aktivierte nach dem möglichen Anschlag seinen "Sicherheitscheck". Nutzer in Stockholm können darüber Freunden mitteilen, dass sie in Sicherheit sind. Der Service war bei Terroranschlägen in den vergangenen Monaten immer wieder aktiviert worden. Der "Safety Check" war ursprünglich unter dem Eindruck des Tsunami 2011 in Japan für den Fall von Naturkatastrophen entwickelt worden.

ÖVP-Klub erlebte Stockholm-Terror "hautnah"

Der burgenländische ÖVP- Klub war zu diesem Zeitpunkt gerade zu Besuch in Stockholm. Er habe die Ereignisse "hautnah" miterlebt, berichtete Landesparteiobmann Thomas Steiner am späten Freitagnachmittag. Das Nachbarland Norwegen erhöhte indes seine Sicherheitsvorkehrungen. In den größten Städten des Landes und am Flughafen von Oslo tragen Polizisten nun Schusswaffen.

Immer wieder Anschläge mit Fahrzeugen

In den vergangenen Monaten hatte es mehrere tödliche Anschläge von Anhängern der islamistischen Extremistenmiliz IS gegeben, in denen Attentäter mit Fahrzeugen in Menschenmengen gerast waren, darunter in Berlin, London und Nizza.

Polizistinnen am Tatort Foto: ASSOCIATED PRESS

