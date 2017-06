Lkw- Anschlag, weil Ausreise zum IS scheiterte

Amri hatte am 19. Dezember 2016 einen gekaperten Lastwagen auf einen Weihnachtsmarkt an der Berliner Kaiser- Wilhelm- Gedächtniskirche gesteuert. Beim bisher schwersten islamistischen Terroranschlag in Deutschland starben zwölf Menschen, fast 70 wurden verletzt. Obwohl der Tunesier als sogenannter Gefährder von Behörden beobachtet wurde und auch im Drogenmilieu aktiv war, konnte er sich weiter frei bewegen. Nach dem Attentat floh er außer Landes und wurde bei einer Ausweiskontrolle in Italien von Polizisten erschossen.

Der Tunesier Anis Amri richtete im Dezember in Berlin ein Blutbad an. Foto: AFP/HO

Die Frage, was der Auslöser dafür war, dass Amri seine Anschlagspläne umsetzte, hat die Ermittler seither beschäftigt - jetzt hätten sie erstmals eine Antwort gefunden. Wie der "Spiegel" am Freitag berichtete, habe eine vorübergehende Festnahme und eine gescheiterte Ausreise aus Deutschland Amri letztlich den Antrieb für das Attentat gegeben.

Bei Ausreise aus Deutschland festgenommen

Dem Bericht zufolge wollte Amri am 30. Juli 2016 - und somit weniger als ein halbes Jahr vor dem Anschlag in Berlin - in einem Fernbus aus Deutschland ausreisen. Die Bundespolizei stoppte den Bus, der in Richtung Schweiz unterwegs war, in Friedrichshafen und sperrte den Tunesier übers Wochenende ein. Es ist seit Jahren Praxis der Sicherheitsbehörden, keine islamistischen Gefährder in andere Schengen- Staaten ausreisen zu lassen, hieß es in dem "Spiegel"- Bericht - weshalb auch Amri festgehalten worden sein.

In einem Selfie-Video schwört der Berlin-Attentäter Anis Amri der Terrormiliz IS seine Treue. Foto: YouTube.com

Während der von einem Richter verhängten, zweitägigen Wochenendhaft wurde dann auch geprüft, ob Amri in seine Heimat nach Tunesien abgeschoben werden könne. Am darauffolgenden Montag wurde er wieder freigelassen, eine Abschiebung nach Tunesien sei damals aufgrund fehlender Passersatzpapiere nicht möglich gewesen.

Amri bei Einvernahme: "Warum muss ich deshlab hierbleiben?"

Amri selbst habe demnach bei seiner Einvernahme in Friedrichshafen laut den Ermittlern gesagt, er wolle Deutschland verlassen. "Ich will von mir aus ausreisen. Warum muss ich deshalb hierbleiben?", habe er gefragt. "Er hatte Angst, dass er wegen seiner Drogensachen und der Schlägerei ins Gefängnis musste", zitiert der "Spiegel" einen hochrangigen Polizeibeamten, der anonym bleiben will. "Er wollte wirklich abhauen."

Nach seiner gescheiterten Ausreise radikalisierte sich Amri dann noch mehr. Im Oktober 2016 habe er einen Mentor vom Islamischen Staat zugewiesen bekommen und habe - dem in der Zwischenzeit laut russischen und iranischen Angaben getöteten - IS- Anführer Abu Bakr al- Baghdadi die Treue geschworen. Seinen Kontakten beim Islamischen Staat soll er geschrieben haben: "Ich will zu Euch".

Doch statt zu seinen IS- Freunden zu reisen, bekam er schließlich von seinem Mentor ein 143- seitiges Dokument mit dem Titel "Die frohe Botschaft zur Rechtleitung für diejenigen, die Märtyreroperationen durchführen" geschickt. Darin waren Vorschläge für verschiedene Anschläge aufgelistet. Einer der Vorschläge: Mit einem Lkw in eine Menschenmenge rasen.