Lkw als Waffe: Diesmal traf der Terror Stockholm

Der Anschlag ereignete sich in Drottningatan, einer beliebten Fußgängerzone der Stadt, wie Polizeisprecherin Towe Hagg mitteilte. Nachdem der Lkw in das Kaufhaus "Ahlens City" gerast war, kam es dort offenbar zu einer Explosion. Reporter des schwedischen Fernsehens vor Ort berichteten von einem Brand auf der Einkaufsstraße und völligem Chaos. "Wir wissen nicht, ob es eine Einzeltat ist oder ob wir mit mehr rechnen müssen", sagte Reichspolizeichef Dan Eliasson am Freitag auf einer Pressekonferenz in Stockholm.

Foto: twitter.com, AP

Mindestens drei Menschen wurden getötet, zahlreiche weitere verletzt. Durch die Stadt fuhr ein Polizeiwagen, aus dem Beamte "Warnung vor einer Terrortat" riefen. Ministerpräsident Stefan Löfven sprach bereits kurz nach dem Vorfall von einer "fürchterlichen Terrorattacke". Die Regierung richtete eine Krisenstab ein. Das Personal des Universitätskrankenhauses Karolinska- Institut bei Stockholm wurde in Alarmbereitschaft versetzt. Zusätzliches Personal sei angefordert worden, hieß es in schwedischen Medien. Alle Ärzte seien gebeten worden, sich einzufinden.

Amateurvideo zeigt die Todesfahrt von Stockholm:

Schusswechsel nahe Tatort?

Es habe nach der Lkw- Attacke keine weiteren Vorfälle mehr gegeben, erklärte Polizeisprecher Eliasson. Ob er sich damit auf Medienberichte über Schüsse im Hotel Friedhelmsplan, das sich in der Nähe des Tatorts bezog, sagte er nicht. Videos von Augenzeugen zeigten jedenfalls fliehende Menschen. "Ich bin um mein Leben gelaufen", sagte ein Betroffener.

Stadt im Schockzustand

Die Polizei sperrte die Zugänge zum schwedischen Parlament, das nur wenige 100 Meter entfernt vom Ort des Vorfalles liegt. Die Bevölkerung wurde dazu aufgerufen, nicht nach draußen zu gehen. Auf den Dächern positionieren sich Scharfschützen, die nahegelegene U- Bahn- Station wurde evakuiert. Alle Züge in der schwedischen Hauptstadt stehen derzeit still, auch der Hauptbahnhof wurde evakuiert. Alle Kinos und viele Theater in Stockholm und Umgebung stellten ihr Abendprogramm ein.

Foto: AFP

Foto: AP

Polizei sucht Mann im Kapuzenpulli

Das schwedische Nachrichtenportal "Aftonbladet" berichtete von einer Festnahme, was allerdings von der Polizei wieder dementiert wurde. Der Todeslenker dürfte sich somit noch auf der Flucht befinden. Bei einer Pressekonferenz am Freitagabend gab die Polizei bekannt, dass nach einem Verdächtigen gesucht würde. Zwei Bilder des Mannes wurden veröffentlicht.

Foto: Polizei Stockholm

Foto: Polizei Stockholm

Inwieweit die Person als verdächtig gilt, wurde nicht ausgeführt. Man sei noch dabei, das Foto zu analysieren. Die Person - zu sehen auf dem Foto einer Überwachungskamera war ein Mann mit schwarzem Kapuzenpulli und olivgrüner Jacke - wurde auch direkt ersucht "Kontakt mit der Polizei aufzunehmen". Das Foto stamme vom Anschlagsort und sei "im Anschluss" aufgenommen worden.

Brauereifahrzeug wurde entführt

Bei dem Lkw handelte es sich um ein Fahrzeug einer schwedischen Brauerei. Die Brauerei gab mittlerweile bekannt, dass der Lkw kurz vor der Tat entführt worden war. Der Fahrer soll dabei gerade beim Ausladen der Getränke vor einem Innenstadtlokal gewesen sein, als ein Maskierter vorne in die Fahrerkabine gesprungen und mit dem Wagen weggefahren sei. Der Fahrer wollte den Mann noch stoppen, wurde dabei angefahren, hat aber keine ernsten Verletzungen erlitten.

König Carl Gustav bestürzt

Die schwedische Königsfamilie hat schockiert auf das mögliche Attentat mit einem Kleinlaster in Stockholm reagiert. "Ich und die gesamte Königsfamilie haben mit größter Bestürzung die Informationen über das Attentat am Nachmittag in Stockholm entgegengenommen", schrieb König Carl XVI. Gustaf am Freitag auf der Homepage der Königsfamilie.

Facebook aktiviert "Sicherheitscheck"

Facebook aktivierte nach dem möglichen Anschlag seinen "Sicherheitscheck". Nutzer in Stockholm können darüber Freunden mitteilen, dass sie in Sicherheit sind. Der Service war bei Terroranschlägen in den vergangenen Monaten immer wieder aktiviert worden. Der "Safety Check" war ursprünglich unter dem Eindruck des Tsunami 2011 in Japan für den Fall von Naturkatastrophen entwickelt worden.

Foto: Google Maps

Foto: Associated Press

ÖVP-Klub erlebte Stockholm-Terror "hautnah"

Der burgenländische ÖVP- Klub war zu diesem Zeitpunkt gerade zu Besuch in Stockholm. Er habe die Ereignisse "hautnah" miterlebt, berichtete Landesparteiobmann Thomas Steiner am späten Freitagnachmittag. Das Nachbarland Norwegen erhöhte indes seine Sicherheitsvorkehrungen. In den größten Städten des Landes und am Flughafen von Oslo tragen Polizisten nun Schusswaffen.

Immer wieder Anschläge mit Fahrzeugen

In den vergangenen Monaten hatte es mehrere tödliche Anschläge von Anhängern der islamistischen Extremistenmiliz IS gegeben, in denen Attentäter mit Fahrzeugen in Menschenmengen gerast waren, darunter in Berlin, London und Nizza.

Foto: ASSOCIATED PRESS

Polizistinnen am Tatort Foto: ASSOCIATED PRESS

Foto: ASSOCIATED PRESS

Foto: Jonathan NACKSTRAND/AFP

Foto: Jonathan NACKSTRAND/AFP

Foto: ASSOCIATED PRESS

Foto: AFP

Foto: EPA