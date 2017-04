Letzter vor 1900 geborener Mensch gestorben

Die letzte bekannte Erdenbürgerin, die vor dem Jahr 1900 das Licht der Welt erblickte, ist tot. Die Italienerin Emma Morano starb laut Medienberichten am Samstag mit 117 Jahren in ihrer Wohnung in Verbania am Lago Maggiore. "Ihr Leben war einzigartig", sagte der Bürgermeister von Verbania. "Wir werden uns immer an ihre Stärke erinnern, die uns dabei half, im Leben voranzukommen."