Leiche von Kim- Halbbruder an Nordkorea überstellt

Der Leichnam des vor rund sechs Wochen in Malaysia ermordeten Halbbruders von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ist nach Pjöngjang überstellt worden. Die sterblichen Überrest "des in Malaysia verstorbenen nordkoreanischen Bürgers" sei über Peking nach Nordkorea geflogen worden, sagte der chinesische Außenamtssprecher Lu Kang am Freitag. Kims Halbbruder Kim Jong Nam war am 13. Februar am Flughafen von Kuala Lumpur mit dem Nervengift VX ermordet worden . Der Mord führte zu einer schweren diplomatischen Krise zwischen Malaysia und Nordkorea.