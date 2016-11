Lebenslang für Banker, der Frauen zu Tode folterte

"Sie gehen Ihr Leben lang ins Gefängnis", sagte Richter Michael Stuart- Moore vor Gericht an den Angeklagten gerichtet. Es sei "sehr wahrscheinlich", dass der 31- Jährige erneut Verbrechen begehe, sollte er jemals wieder freikommen. Jutting hatte auf nicht schuldig plädiert und sich auf eine verminderte Zurechnungsfähigkeit berufen. Seine Verteidigung machte geltend, dass er bei den Verbrechen unter dem Einfluss von Kokain und Alkohol gestanden sei. Außerdem sei er narzisstisch und sexuell gestört.

Die Opfer des britischen Bankers Foto: APA/AFP/ANTHONY WALLACE

Verbrechen "jenseits jeder Vorstellungskraft"

Das Gericht kam jedoch zu der Überzeugung, dass der Brite selbstbestimmt handeln konnte, er habe aber entschieden, "dies nicht zu tun". Stuart- Moore beschrieb die Verbrechen des Mannes als "in höchstem Maße widerlich und jenseits jeder menschlichen Vorstellungskraft". In dem zehntägigen belastenden Prozess ergab sich in Anhörungen das Bild eines Mannes, der von Sklaverei, Vergewaltigung und Folter besessen war und diese Fantasien an einem der Opfer auslebte.

Foto: APA/AFP/ANTHONY WALLACE

So beschrieb der Angeklagte in Handyaufnahmen, wie er die junge Frau tagelang mit einer Zange, Sexspielzeug und Gürteln quälte. Dann schnitt er ihr im Badezimmer die Kehle durch und stopfte ihre Leiche in einen Koffer, den er auf seinem Balkon aufbewahrte. Das Gericht musste auch Aufnahmen der Folter der jungen Frau ansehen. Das zweite Opfer wollte der Mann demnach ebenfalls quälen, er schnitt ihr aber vorher die Kehle durch, weil sie in seiner Wohnung angefangen hatte zu schreien.

Eine Kiste voller Beweise für die Foltermorde Foto: AP

Täter rief selbst die Polizei

Die beiden Frauen stammten aus armen Familien in Indonesien und arbeiteten in Hongkong. Der Mann soll sie mit dem Versprechen, sie für Sex zu bezahlen, in seine Wohnung gelockt haben. Die beiden Leichen wurden Anfang November 2014 entdeckt, nachdem der Täter selbst die Polizei gerufen hatte. Die Verteidigung verlas eine Entschuldigung des Mannes, der Richter akzeptierte diese jedoch nicht.

Indonesische Migrantinnen fordern Gerechtigkeit für die Mordopfer. Foto: APA/AFP/TENGKU BAHAR

Die Mutter einer der beiden Frauen zeigte sich erleichtert von dem Urteil, fand aber dadurch keinen Trost. "Ich habe mein Kind verloren und dieser Schmerz wird nie geheilt werden", ließ sie von Indonesien aus verlauten. Sie bat die indonesische Regierung um Unterstützung bei der Forderung nach Entschädigungszahlungen durch den Täter, die dem siebenjährigen Sohn der Frau zugutekommen sollen.