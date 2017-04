Le Pen: "Alle überwachten Ausländer abschieben"

"Ich rufe zum Erwachen der tausendjährigen Seele unseres Volkes auf, die in der Lage ist, der blutigen Barbarei eine Entschlossenheit entgegenzustellen, die durch nichts eingeschüchtert wird", sagte Le Pen am Freitag in Paris. Am Sonntag findet ersten Runde der Präsidentenwahl statt.

"Unser Land muss Grenzen zurückbekommen"

Neben der Ausweisung sämtlicher überwachter Ausländer fordert Le Pen die Wiedereinführung der Grenzkontrollen in Frankreich. "Unser Land muss seine Grenzen zurückbekommen. Diese sind ein Sieb für Terroristen, die derzeit wie Touristen durch Europa reisen." Frankreichs Souveränität sei ihr zufolge an die "Technokraten in Brüssel" abgegeben worden.

Video: Der sechste Terroranschlag in Paris in drei Jahren

"Alles getan, damit Frankreich Kampf gegen Terror verliert"

Zudem übte Le Pen scharfe Kritik an der aktuellen Regierung in Frankreich. "Seit zehn Jahren wurde unter den Regierungen der Konservativen und der Sozialisten alles getan, damit Frankreich den 'Krieg' gegen den Terrorismus verliert", sagte sie. Zwei Tage vor der Präsidentschaftswahl forderte sie "eine Nation, die die Naivität ablegt".

Schwer bewaffnete Polizisten, die abgeriegelten Champs-Elysees und Blaulicht, wohin das Auge reicht Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AP/Kamil Zihnioglu

Paris- Attentäter war französischer Staatsbürger

Ein Polizist war am Donnerstagabend auf den Champs- Elysees erschossen worden. Der Schütze wurde von Sicherheitskräften getötet, nach belgischen Angaben handelte es sich um einen 39- jährigen französischen Staatsbürger. Das IS- Propagandasprachrohr Amaq hingegen behauptete, der Angreifer von den Champs- Elysees sei ein belgischer IS- Kämpfer namens Abu Yussef. Nachdem aber feststeht, dass der erschossene Angreifer Franzose war, ist unklar, ob der IS vom tatsächlichen Täter spricht.

Foto: AFP/THOMAS SAMSON, thinkstockphotos.de, AP

Umfrage: Macron knapp vor Le Pen

Zwei Tage vor dem von vielen Experten als "Schicksalswahl für Europa" bezeichneten Votum liefern sich die französische Präsidentschaftskandidaten weiter ein enges Rennen. Eine am Mittwoch veröffentlichte Umfrage von Ipsos- Sopra Steria sah den Sozialliberalen Emmanuel Macron bei 23 und Le Pen bei 22,5 Prozent. Der Konservative Francois Fillon lag bei 19,5 Prozent, der Linke Jean- Luc Melenchon bei 19. Allerdings hätten sich 28 Prozent der befragten Wähler noch nicht endgültig entschieden. Wenn bei der ersten Runde am Sonntag wie erwartet kein Kandidat mehr als 50 Prozent der Stimmen bekommt, treffen die zwei stärksten Bewerber in der entscheidenden Stichwahl am 7. Mai aufeinander.