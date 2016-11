Lange Gesichter: Clinton kneift vor eigenen Fans

"Es werden noch Stimmen ausgezahlt - jede Stimme sollte zählen", ließ Hillary Clinton durch ihren Wahlkampfmanager John Podesta in der Nacht auf Mittwoch in New York ausrichten. In mehreren Bundesstaaten sei der Wahlausgang noch nicht absehbar. "Daher werden wir heute Nacht nichts mehr zu sagen haben."

Doch wenig später stand fest: Donald Trump wird der 45. US- Präsident. Zurück blieben enttäuschte und traurige Clinton- Anhänger im New Yorker Jacob K. Javits Convention Center. Auf ein paar Worte ihrer Kandidatin warteten sie an diesem Abend vergeblich. Clinton habe Unglaubliches geleistet, "und sie ist noch nicht fertig", fügte Podesta hinzu. "Versucht, etwas Schlaf zu bekommen", sagte Podesta. "Wir werden morgen mehr zu sagen haben."

Clinton selbst hatte sich zuvor in einer Twitter- Botschaft an ihre Mitarbeiter gewandt: "Diese Mannschaft kann auf so vieles stolz sein. Was immer auch passiert: Danke für alles", schrieb die Demokratin.

