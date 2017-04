Lahm: "Deutschland darf nicht rechts werden!"

"Wir alle haben Jahre dafür gearbeitet, dass Deutschland ein weltoffenes Land geworden ist. Wir sollten alles dafür tun, dass das auch so bleibt. Wir leben hier in einer gesunden Gesellschaft. Das darf nicht verloren gehen", sagt Lahm in dem Interview.

Er nennt zwar keine Partei beim Namen, dennoch bereiten ihm die Rechtspopulisten in Europa Sorgen. "Die Wahlen in Holland sind das aktuellste Beispiel. Dort waren die Rechtspopulisten - Gott sei Dank - nicht so stark wie befürchtet. Aber im Frühjahr wählt Frankreich, im Herbst Deutschland. Ich denke, es ist wichtig, dass wir nicht nur alle darüber nachdenken, sondern vor allem darüber sprechen."

Der 33- Jährige, der seine Karriere zum Saisonschluss beendet, erklärt auch, dass der Fußball der Gesellschaft viel geben und "eine Mannschaft ein gutes Vorbild" sein könne.