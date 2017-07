"Lage in Ostukraine kann jederzeit explodieren"

Auch der OSZE- Sonderbeauftragte Martin Sajdik zeigte sich äußerst besorgt wegen der Lage in der Ukraine. Zwischen Kiew und dem abtrünnigen pro- russischen Osten gebe es "ein völliges Auseinanderdriften, wirtschaftlich und administrativ", beklagte Sajdik. Die Zwischenfälle und Übergriffe auf Beobachter hätten massiv zugenommen. "Ich hoffe nicht, dass das alles in einer militärischen Logik endet."

Verfeindete Lager oft nur wenige 100 Meter voneinander entfernt

Der Grund für die explosive Lage sei die große Nähe zwischen den Positionen der beiden Seiten sowie das Vorhandensein von schweren Waffen in Einsatzdistanz. Die Entfernung zwischen ukrainischen Soldaten und den bewaffneten Formationen betrage mitunter nur wenige 100 Meter statt der notwendigen zwei bis drei Kilometer. In der umkämpften Stadt Awdijiwka bei Donezk "stehen sie sich auf den Füßen", sagte Hug. Dort versuchen die OSZE- Beobachter mit Patrouillen zwischen den Stellungen für Ruhe zu sorgen. Das habe eine "beschränkte abschreckende Wirkung, aber nicht immer und ist sicherlich nicht nachhaltig. Auch wenn wir dort sind, wird geschossen."

Foto: AFP

Foto: AFP

2500 schwere Waffen: "Ausbruch von Gefechten jederzeit möglich"

Entgegen den Minsker Vereinbarungen sind Armee und die sogenannten "Volksrepubliken" auch säumig beim Abzug schwerer Waffen wie Mörser, Panzer, Artillerie oder Mehrfachraketenwerfer, die eigentlich mindestens 15 Kilometer von der Kontaktlinie weggebracht hätten werden müssen. "Seit Anfang des Jahres haben wir zusammengezählt 2500 schwere Waffen an Orten gesehen, wo diese gemäß den Vereinbarungen nicht sein sollten", sagte Hug. "Das heißt, dass ein Ausbruch schwerer Gefechte zu jedem Zeitpunkt an diesen Orten immer möglich ist."

Die Gefahr solcher Auseinandersetzungen steigt demnach gerade auch in Zeiten, in denen es - wie derzeit - relativ ruhig ist. Statt mehr als 1000 Waffenstillstandsverletzungen pro Tag würden aktuell "nur" dreistellige Werte protokolliert. Das sei aber nicht unbedingt ein gutes Zeichen, weil sich die beiden Seiten neu formieren. "Das heißt, die Einsatzbereitschaft, die Feuerbereitschaft steigt, auch wenn es vordergründig ruhig aussieht."

Der Vizechef der OSZE-Mission in der Ukraine, Alexander Hug Foto: AFP

Heuer schon 54 Tote

Solange man das Thema Truppenentflechtung und Abzug schwerer Waffen nicht angehe, "wird dieser Konflikt kein Ende nehmen", sagte der Schweizer Armeeoffizier. "Aber wenn diese zwei Maßnahmen umgesetzt werden, dann können die Seiten Stabilität schaffen und die Anzahl der Opfer unter der Zivilbevölkerung reduzieren", so Hug mit Blick auf die heuer massiv gestiegenen Zahlen ziviler Opfer. 54 Menschen wurden bis 3. Juli getötet, während es im gleichen Zeitraum des Vorjahres 34 Tote waren. "Die große Zahl der verletzten und toten Zivilisten kommen durch den Einsatz von schweren Waffen, in denen sich die Seiten zu nahe stehen, zu Schaden."

Das tägliche Leben in der Ostukraine wird von Angriffen und Trümmerlandschaften begleitet. Foto: AP

"Teilung des Landes einzementiert"

"Was die Zukunft anbelangt, habe ich tiefe Sorgenfalten", sagte Sajdik. Dabei hat er insbesondere die aktuellen wirtschaftlichen und politischen Weichenstellungen der beiden Seiten im Blick. Durch die ukrainische Transportblockade und die "Außenverwaltung" von Betrieben unter ukrainischer Steuerhoheit in den Separatistengebieten driften die beiden Gebiete wirtschaftlich auseinander. Dabei hätten die wirtschaftlichen Verbindungen noch vor wenigen Monaten funktioniert. "Das war ein Ganzes. Die Kohle wurde vom Osten in den Westen gebracht, das Erz zur Verarbeitung vom Westen in den Osten", erläutert Sajdik. Mit den nunmehrigen Maßnahmen werde die Teilung des Landes "einzementiert", sagt der OSZE- Beauftragte. Dazu komme, dass den in den Separatistengebieten lebenden Menschen der Kontakt zum Rest der Ukraine erschwert werde. "Die Menschen kommen nur mit großen Schwierigkeiten zu einem ukrainischen Pass", sagt Sajdik.

OSZE-Beobachter in der Ukraine Foto: APA/EPA/LUCA PIERGIOVANNI

OSZE mit 1000 Mitarbeitern in der Ukraine präsent

Die OSZE und ihre 57 Mitgliedsstaaten stehen nach Einschätzung von Hug auch trotz der sich zuspitzenden Lage weiter hinter der Mission, die mit über 1000 Mitarbeitern, darunter fast 700 internationale Beobachter, in der Ukraine präsent ist. So gebe es keine Signale, dass Staaten einen Abzug ihrer Beobachter erwägen.