Kurz zeigt Verständnis für Trumps Mauer- Pläne

Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) hat prinzipiell Verständnis für die Pläne von US- Präsident Donald Trump, eine Mauer an der Grenze zu Mexiko zu bauen. "Jeder amerikanische Präsident hat bis jetzt versucht, die Migration in die USA zu regeln, und jedes andere Land der Welt versucht grundsätzlich auch Migration zu steuern und nicht unkontrolliert stattfinden zu lassen", so Kurz.