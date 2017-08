"Kurz ist ein Symbol rassistischer Politik"

Zugleich warf Celik in einer Reihe von scharfen Mitteilungen dem deutschen Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) vor, wie ein "Rassist" und "Rechtsextremer" und damit wie Kurz zu reden.

Kurz kritisiert Erdogans Wahl- Einmischung in Deutschland

Am Wochenende hatte Erdogan Gabriel mit den Worten angegriffen: "Wer bist du denn, um den türkischen Präsidenten anzusprechen? Erkenne deine Grenzen". Hintergrund war die Kritik Gabriels an Erdogans Wahlempfehlung an die in Deutschland lebenden Türken, am 24. September nicht für CDU, SPD oder Grüne zu stimmen. Auch Kurz kritisierte am Wochenende in der "Welt am Sonntag" die Einmischung Erdogans in den deutschen Wahlkampf und in die inneren Angelegenheiten von EU- Ländern scharf. "Die ständige Einmischung Erdogans in innere Angelegenheiten anderer Staaten - so etwas findet ja nicht nur in Deutschland statt - lehne ich ganz klar ab", sagte Kurz dem Blatt.

Kurz: " EU- Beitritt der Türkei wird nicht stattfinden"

Mit Blick auf den von der Türkei angestrebten EU- Beitritt betonte Kurz in einem Interview mit der Zeitung "Die Welt": "Auch wenn Ankara bis zum Jahr 2023 einen EU- Beitritt anstrebt, wird das nicht stattfinden." Den Europäern sei bewusst, dass sich im Jahr 2023 die Gründung der Türkischen Republik zum 100. Mal jähre. "Aber man muss trotzdem klar festhalten: Das Land bewegt sich immer weiter von Europa weg, die wirtschaftlichen Auswirkungen wären für beide Seiten unkalkulierbar, und außerdem würde ein Beitritt die Aufnahmefähigkeit der EU überfordern", fügte Kurz hinzu.

Kurz: "Vertiefung der Zollunion unrealistisch"

Österreich unterstütze laut Kurz die Position der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel, die eine Ausweitung der Zollunion mit Ankara zurzeit ablehnt, sagte der Außenminister und ÖVP- Chef. "So wie derzeit in der Türkei die Menschenrechte und demokratischen Grundwerte systematisch verletzt werden, ist eine Vertiefung der Zollunion mit der Türkei völlig unrealistisch." Die Regierung in Ankara hat erhebliches Interesse daran, die seit 1996 mit der EU bestehende Zollunion auf Landwirtschaftsprodukte, öffentliche Aufträge und Dienstleistungen auszuweiten. Ziel ist ein stärkeres Wirtschaftswachstum.