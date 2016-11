Kurdenpartei HDP boykottiert türkisches Parlament

Der HDP- Abgeordnete Ziya Pir sagte der Deutschen Presse- Agentur, eine denkbare Option sei die Aufgabe der 59 Mandate der Partei im Parlament. Vorerst werde die Fraktion sich aber weiter treffen.

"Schwärzester Angriff in der Geschichte unserer Demokratie"

In einer in der Kurdenmetropole Diyarbakir verlesenen Erklärung der HDP hieß es, die Partei reagiere damit auf "den umfassendsten und schwärzesten Angriff in der Geschichte unserer demokratischen Politik". Die Partei warnte zugleich vor einer Diktatur in der Türkei. Am Freitag war gegen die Vorsitzenden Selahattin Demirtas und Figen Yüksekdag sowie gegen sieben weitere Abgeordnete der HDP wegen Terrorvorwürfen Untersuchungshaft verhängt worden.

Selahattin Demirtas (li.) und Figen Yüksekdag Foto: APA/AFP/ADEM ALTAN

Der deutsch- türkische Abgeordnete Pir, der nach seiner Festnahme am Freitag wieder freigelassen, aber mit einem Ausreiseverbot belegt worden war, sagte: "Wir werden nicht am Plenum und nicht an den Ausschüssen teilnehmen." Die HDP- Fraktionssitzungen im Parlament sollten aber weitergeführt werden.

