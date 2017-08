"Kultursensibles Klo" sorgt für Aufregung in Köln

Der Einbau einer "kultursensiblen Toilette" in einem Kulturzentrum sorgt für Aufregung in Köln: Die "Alte Feuerwache" soll bei der Sanierung ihrer sanitären Anlagen nämlich auch mit einer Hocktoilette ausgestattet werden, wie sie ältere Semester noch von italienischen und französischen Autobahnraststationen kennen dürften. "Eine solche Toilette entspricht eher dem, was in islamisch geprägten Ländern üblich ist", erklärte dazu Konrad Müller vom Vorstand des Zentrums gegenüber dem "Express".