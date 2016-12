Kuba will Schulden bei Tschechien mit Rum zahlen

Während des Kalten Krieges waren beide Länder Teil des kommunistischen Blocks und in das Wettrüsten eingebunden. Die finanziellen Altlasten tragen sie bis heute mit. Das Angebot Kubas, seine Schulden in Rum zu bezahlen, stieß in Prag nicht gerade auf Gegenliebe.

Michal Zurovec, Sprecher des tschechischen Finanzministeriums, sagte der Associated Press, man würde es bevorzugen, wenn die Kubaner ihre Rechnungen wie bisher mit Geld bezahlen würden. Sollten die Tschechen auf das Angebot eingehen, hätten sie auf jeden Fall genug Rum für die nächsten 100 Jahre: Pro Jahr importiert die Tschechische Republik nämlich kubanischen Rum für rund zwei Millionen Dollar.

Havanna Foto: EPA

Nordkorea versuchte es mit Ginseng

Übrigens versuchte auch Nordkorea bereits, seine Kriegsschulden mit materiellen Gütern zu begleichen: Vor wenigen Jahren wollten sie nämlich Außenstände im Wert von 19 Millionen US- Dollar mit Produkten aus Ginseng begleichen.