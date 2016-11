"Krone"- Lokalaugenschein in Melania Trumps Heimat

Knapp 5000 Einwohner hat Sevnica (deutscher Name: Lichtenwald) in Slowenien. Ein wenig Tourismus, ein wenig Industrie. Beim "Krone"- Lokalaugenschein auf den Spuren der Kindheit und Jugend der nunmehr weltberühmten Tochter des Ortes treffen wir viele, die sich noch an die kleine Schülerin erinnern und sich freuen.

Kellnerin Ana freut sich: In Slowenien ziert die neue First Lady nun die Titelblätter. Foto: Uta Rojsek-Wiedergut

Sevnica hofft auf Besuch der Trumps

Stolz ist auch Sevnicas Bürgermeister Srecko Ocvirk: "Ich hoffe, die Trumps kommen uns einmal hier besuchen." Im Kaffeehaus "Zentral" freut sich Kellnerin Ana: "Wir hatten seit vier Uhr geöffnet, die Wahl im Fernsehen mitverfolgt und dann ordentlich gefeiert." Ja, hübsch sei Melania schon gewesen, mit ihren blauen Augen. Ihre Eltern, die ja jetzt in Amerika leben, seien einfache Leute gewesen. Vater Viktor war Autohändler, Mutter Amalija arbeitete in der Textilfabrik. Gewohnt hätten sie in einem fünfstöckigen Siedlungsbau.

In diesem Haus in Sevnica wuchs Melania Trump auf. Foto: APA/AFP/JURE MAKOVEC

Melania Trump warb für Lauda Air

Melania zog dann zum Studium nach Laibach, wurde dort auf der Straße vom Fotografen Stane Jerko entdeckt - der Beginn einer internationalen Modelkarriere, die Melanija Knavs, die sich dann Melania Knauss und schließlich Melania Trump nannte, auch nach Österreich führte: Sie war unter anderem für eine Werbekampagne der Lauda Air tätig.

Nach Trumps Wahlsieg wurden in Sevnica US-Flaggen gehisst. Foto: APA/AFP/JURE MAKOVEC

Ein Blick auf die Altstadt von Sevnica Foto: AP