Kriegshölle Aleppo: 50.000 Menschen auf der Flucht

Mehr als 50.000 Menschen sind laut Oppositionsangaben aus dem Osten der umkämpften syrischen Stadt Aleppo geflüchtet. Sie hätten Ost- Aleppo in den vergangenen vier Tagen verlassen, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Mittwoch mit. Die UNO hatte am Dienstag mitgeteilt, bis zu 16.000 Menschen seien aus den Rebellengebieten geflohen.