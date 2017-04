Kreuzweg in Rom unter verstärkter Bewachung

Papst Franziskus verfolgte die Meditationen an den 14 Stationen der "Via Crucis", die von der französischen Theologin und Bibelwissenschafterin Anne- Marie Pelletier (70) verfasst wurden, in einem Pavillon auf einer erhöhten Terrasse gegenüber dem erleuchteten Kolosseum. Die Not der Flüchtlingskinder, der Kriegsverletzten und der Menschen, die aufgrund von ethnischer oder religiöser Zugehörigkeit verfolgt werden, standen im Zentrum der Meditationen mit dem Titel "Die Liebe Gottes erreicht im Kreuz ihr volles Maß".

Foto: AP

Kardinalvikar Agostino Vallini, Stellvertreter des Papstes in der Diözese Rom, trug das schlichte, schwarze Holzkreuz. Das Kreuz wurde auch von einer römischen Familie, von einem Behinderten in einem Rollstuhl und seinen Pflegern, von einer polnischen und einer italienischen Studentin, sowie von Gläubigen aus jenen Ländern getragen, die der Papst in den nächsten Wochen und Monaten besuchen wird. Dabei handelte es sich unter anderem um zwei Nonnen und zwei Laien aus Burkina Faso und der Demokratischen Republik Kongo, sowie eine ägyptische Familie, zwei Laien aus Portugal und eine portugiesische Familie.

Kreuzanbetung im Petersdom

Begonnen wurden die Feierlichkeiten am frühen Abend mit einem Gottesdienst im Petersdom durch Papst Franziskus, in dem dem Leiden und Sterben Jesu gedacht wurde. Nach Lesungen aus der Heiligen Schrift und den Großen Fürbitten stand die Verehrung des Kreuzes im Zentrum der Feier. Zu Beginn der Kreuzanbetung warf sich Franziskus, wie es die Karfreitagliturgie vorschreibt, zu Füßen des Altars nieder. Hier verweilte er einige Minuten lang betend.

Papst Franziskus bei der traditionellen Kreuzanbetung Foto: AP

Die Predigt hielt der Kapuzinerpater Raniero Cantalamessa. Er gedachte der vielen Opfer unter syrischen Zivilisten, vor allem bei den Angriffen mit chemischen Waffen, sowie der Toten bei den Anschlägen in Ägypten am Palmsonntag. Zahlreiche Kardinäle und Bischöfe sowie beim Heiligen Stuhl akkreditierte Diplomaten nahmen an der Zeremonie teil. Im Gedenken an den Tod Jesu feiert die katholische Kirche am Karfreitag und Karsamstag keine Messe.

Papst Franziskus bei der traditionellen Fußwaschung am Gründonnerstag Foto: AP

Traditionelle Fußwaschung am Gründonnerstag

Papst Franziskus hatte am Gründonnerstag die Feiern mit einer Messe im Vatikan und einer Fußwaschung bei Sträflingen in einem Gefängnis südlich von Rom eingeläutet. Am Samstagabend folgt die mehrstündige Feier der Osternacht im Petersdom, am Ostersonntag die Ostermesse mit dem anschließenden Segen "Urbi et orbi".