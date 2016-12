Krater "verschluckt" Straße: 69- jährige Frau tot

Im US- Bundesstaat Texas hat sich am Wochenende ein massiver Krater aufgetan - und das genau unter einer Straße. Eine 69- jährige Ex- Polizistin stürzte mit ihrem Auto in das riesige Loch, das sich plötzlich unter ihr auftat. Nach Angaben lokaler Medien versank die Frau mit ihrem Wagen in mehr als dreieinhalb Meter tiefem Wasser und starb.