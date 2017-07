Konstanz: Wie kam der Iraker zur "Kriegswaffe"?

War es ein eskalierter Familienstreit, der den Kurden zur Bluttat trieb? Die Ermittler versuchen derzeit, den Tathergang zu rekonstruieren. Zeugenaussagen zufolge soll sich der 34- Jährige mit mehreren Personen gestritten haben, bevor er wegfuhr und mit seinem Sturmgewehr zurückkehrte . Der Türsteher Ramazan hielt den wütenden Angreifer vom Club ab, rettete so dutzende Gästen. Seinen Mut bezahlte er mit seinem Leben, der Angreifer schoss ihm in den Kopf.

Foto: APA/dpa/Felix Kästle

Johannes- Georg Roth von der Staatsanwaltschaft Konstanz sagte am Sonntagabend, es geben keinerlei Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund. Vielmehr sei "ein Streit auf unsagbare Weise eskaliert". Nach einem Schusswechsel mit der Polizei starb auch der Angreifer im Krankenhaus an seinen Verletzungen. Drei Menschen wurden nach Angaben der Polizei schwer, sieben leicht verletzt. Partygäste flohen in Panik aus dem Club. Roth: "Was in den Sekunden vor dem Schuss passiert ist, kann ich nicht sagen."

Mit einem Sturmgewehr wie diesen eröffnete der Täter das Feuer. Foto: AFP

Wie kam der Iraker zur "Kriegswaffe"?

Der Täter war bei den Behörden kein Unbekannter: Vorstrafen wegen Körperverletzung, Drogendelikten. Seit 2011 sei er allerdings "nicht signifikant auffällig geworden", hieß es auf der Pressekonferenz. Wie er zu dem Sturmgewehr kam, dessen Besitz in Deutschland illegal ist, wissen die Ermittler nicht. "Es ist eine absolute Kriegswaffe, die man nicht legal besitzen kann."

Foto: AFP

Das M16 ist das Standardgewehr der amerikanischen Streitkräfte. Die Reichweite ist enorm, auf mehrere hundert Meter können geübte Schützen zielgenau treffen. Im Dauerfeuermodus können theoretisch 800 Schuss pro Minute abgefeuert werden. Die Gefährlichkeit der Situation beweise die Vielzahl an Schüssen, die der Iraker abgab. Laut Polizei schoss der Mann ein Magazin mit 15 bis 20 Patronen leer. Ein Polizeibeamter wurde am Kopf getroffen, der Titanhelm rettete dem Mann das Leben.

Der Helm rettete einem Polizeibeamten das Leben. Foto: AFP

Gäste drücken Beileid aus, Vorwürfe gegen Betreiber

Auf der Facebook- Seite des "Grey" drückten sowohl die Betreiber als auch zahlreiche Stammgäste ihr Beileid aus. "R.I.P. Ramazan wollte nur helfen, so ungerecht", schrieb Paulina S. "Viel Kraft für die Familie", kommentierte Jenny Z., Mika E. schlug vor, einen Spendenfond für die Hinterbliebenen einzurichten: "Viele von uns Älteren kannten Ramazan noch von früher, als wir keine Angst haben mussten, von irgendwem abgeschossen zu werden."

Foto: AFP

Aber auch Vorwürfe gegen die Betreiber werden laut. Um die Sicherheit sei es im "Grey" nicht gut bestellt gewesen, meinen einige. Die Disco war erst im Mai nach Renovierungsarbeiten und einem Besitzerwechsel neu eröffnet worden. Der Ruf des Lokals war allerdings bereits davor nicht gut, zu hohe Preise und immer wieder Handgreiflichkeiten unter den Gästen bzw. mit dem Personal. Der "Südkurier", der über die Neueröffnung berichtete, zitierte damals Geschäftsführer Christian Sieve, der auch andere Großraumdiscos in Süddeutschland betreibt, mit den Worten: "Wir wissen um den schlechten Ruf."

Foto: AFP