Konstanz: Iraker suchte gezielt nach Schwager

Nach der Schießerei in der Diskothek Grey im baden- württembergischen Konstanz werden immer mehr Details zum Täter bekannt. Laut Angaben der Polizei war der aus dem Irak stammender Kurde bei seiner Attacke am vergangenen Wochenende vermutlich gezielt auf der Suche nach seinem Schwager, der die Diskothek besitzt. Der 34- jährige Täter hatte vor und in dem Tanzlokal mit einem M16- Sturmgewehr geschossen und einen Türsteher getötet, bevor er selbst von der Polizei erschossen wurde.