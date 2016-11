Kommt jetzt die große Mauer, für die Mexiko zahlt?

Weite Teile der südlichen Grenze der USA zu Mexiko sind bereits durch meterhohe Stahlzäune gesichert, allerdings strömen dennoch täglich illegale Einwanderer - sie lassen sich durch Sicherungsmaßnahmen kaum davon abhalten, die Grenze zu überqueren. Auch der Drogenhandel an der Grenze konnte dadurch kaum eingedämmt werden.

"Große, große Mauer"

Eine "große, große Mauer" entlang der gesamten Grenze in teils extrem unwegigem Gelände würde zudem Milliarden von Dollar verschlingen - dennoch hielt Trump an seinem spektakulären Wahlversprechen fest: "Wenn wir keine Grenzen haben, haben wir kein Land. Wir müssen eine Mauer bauen, die illegale Einwanderer aussperrt."

Foto: AFP/TIMOTHY A. CLARY, AFP/BILL WECHTER

Foto: AP

Knapp zwölf Millionen illegale Einwanderer

In den USA leben knapp zwölf Millionen Einwanderer ohne gültige Aufenthaltspapiere, die meisten von ihnen stammen aus Mexiko und anderen mittelamerikanischen Staaten. In den vergangenen Jahren trafen in den USA Zehntausende Menschen aus Guatemala, Honduras und El Salvador ein, darunter auch zahlreiche Minderjährige.

Mexiko bereitet sich mit Notfallplan vor

Trump hatte auch damit gedroht, ein Handelsabkommen mit Mexiko aufzukündigen. Dort scheint man jedenfalls mit dem Schlimmsten zu rechnen. Wenige Tage vor der US- Wahl hatte der Gouverneur der Zentralbank, Augustin Carstens erklärt, dass Mexiko gegebenenfalls seine Politik "nachjustieren" müsse. "Vorsorgliche Maßnahmen" würden mit dem Finanzministerium für den Fall eines "ungünstigen" Ausgangs der Wahl diskutiert.

Foto: APA/AFP/ALEJANDRO AYALA

Foto: AP