Kommode tötete Kinder: Ikea zahlt Entschädigung

Nachdem ihre Kinder durch umkippende Ikea- Kommoden getötet wurden , erhalten drei Familien in den USA Millionenentschädigungen von dem Möbelriesen. Der schwedische Konzern habe in einen Vergleich eingewilligt, der sich auf insgesamt 50 Millionen Dollar (48 Millionen Euro) belaufe, teilten die Anwälte der Familien am Donnerstag mit.