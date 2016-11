Kolumbien und FARC vereinbaren neuen Vertrag

In einem neuen Anlauf für einen endgültigen Friedensschluss in Kolumbien haben die Regierung und die FARC- Guerilla ein überarbeitetes Abkommen unterzeichnet. Der Text enthalte Änderungen, Präzisierungen und berücksichtige Vorschläge verschiedener gesellschaftlicher Gruppen, teilten beide Seiten am Samstag in Havanna mit. Die Kolumbianer hatten das erste Abkommen in einem Referendum verworfen.