Klasse schützt Lehrer vor aggressivem Mitschüler

Fünf Schüler unterbanden die Attacke, hielten den aggressiven Jugendlichen fest und bugsierten ihn schlussendlich aus dem Klassenzimmer.

Der Vorfall ereignete sich im College of Technology in Nerjungri, einer Kleinstadt in der russischen Teilrepublik Jakutien. Laut einem früheren Klassenkameraden des aggressiven Schülers ist dieser für seine aufbrausende Art bekannt. "Der Bursche war in meiner Klasse. Er hat den Unterricht gestört und Sessel auf Lehrer geworfen, wenn ihm etwas nicht passte."