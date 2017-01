Kinderleiche an Spaniens Südküste angespült

An der südspanischen Küste ist die Leiche eines Buben angespült worden, der möglicherweise bei einem Fluchtversuch über das Mittelmeer ertrunken ist. "Die Vermutung ist, dass es sich um einen Migranten handelt", sagte ein Regierungssprecher am Sonntag im südwestspanischen Cadiz. Das Alter des Buben werde auf sechs oder sieben Jahre geschätzt. Die Leiche sei am Freitag nahe der Ortschaft Barbate gefunden worden.