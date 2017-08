Kindergartenkind mit Klebeband an Sessel gefesselt

Das besorgniserregende Foto hatten Elysha Brooks und Christian Evans von der Hotline des Jugendamtes bekommen - mit der Bitte um eine Stellungnahme. Passiert sei der Vorfall bereits im März, doch von der Kindertagesstätte sei bis jetzt niemand an sie herangetreten. "Wir waren geschockt, unser Baby so zu sehen", sagt die Mutter des Mädchens: "Der Kindergarten hatte uns nichts von einem Problem gesagt."

Brooks stellte das Bild und weitere am vergangenen Wochenende auf Facebook:

In dem Posting dazu erwähnte Brooks auch einen Stein, den ihre Tochter im Ohr gehabt habe und der beinahe ihr Trommelfell verletzt habe.

"Wer so etwas mit einem Kind macht, gehört ins Gefängnis"

"Wir werden nicht ruhen, bis der Kindergarten geschlossen wird", kündigte der Vater in einem Fernsehinterview an und forderte lückenlose Aufklärung: "Wer so etwas mit einem Kind macht, gehört auf jeden Fall ins Gefängnis."

Kindergärtnerin: "Das ist Kindesmissbrauch"

So sieht das auch eine Frau, die Brooks Bilder kommentiert hat: "Ich bin Kindergärtnerin. Und das ist ein absolutes No- Go. Wir dürfen Kinder nicht fesseln oder an etwas festbinden, das ist gesetzlich geregelt und Kindesmissbrauch." Sie sei traurig über den Vorfall, weil er "alle Kindergärtner schlecht aussehen" lasse. Sie versuche die Kinder in ihrer Obhut wie ihre eigenen zu behandeln. So ein Vorfall wie mit dem Stein könne passieren, aber ein Kind an einen Sessel festzukleben, "das geht nicht".