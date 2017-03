Kim Jong Uns Armee zerstört US- Flugzeugträger

Nach der Ankündigung von US- Außenminister Rex Tillerson auf seiner Asien- Reise in der Vorwoche, eine härtere Gangart gegenüber Nordkorea einzulegen , sind martialische Drohungen aus Pjöngjang nicht ausgeblieben. Nun droht Diktator Kim Jong Un damit, die US- Aggressoren "zu Asche werden zu lassen". In einem neuen Video, das vor Kurzem veröffentlicht wurde, sieht man unter anderem die Zerstörung eines Flugzeugträgers und den Abschuss von Kampfflugzeugen.