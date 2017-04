Kim droht USA mit "atomarem Donner"

Konkret drohte Nordkorea den US- Stützpunkten in Südkorea sowie dem Präsidentenpalast in Seoul. Dieser könne bei einem Militärschlag Nordkoreas "in wenigen Minuten zertrümmert werden", so das Regime in Pjöngjang. Bei der Militärparade erklärte Kim Jong Uns Stellvertreter im Komitee für Staatsangelegenheiten, Choe Ryong Hae, Nordkorea sei bereit, "einen vollständigen Krieg mit einem vollständigen Krieg zu beantworten".

Foto: AP

Fernsehbilder zeigen die Militärparade. Foto: AP

Tausende Soldaten nahmen an der Parade teil. Foto: AP

Marschieren für den Diktator Foto: AP

Zuvor hatten im Stadtzentrum der nordkoreanischen Hauptstadt die Feierlichkeiten zum Geburtstag von Staatsgründer Kim Il Sung, der in dem verarmten Land eine geradezu prophetische Verehrung erfährt, begonnen. Live- Aufnahmen des nordkoreanischen Staatsfernsehens zeigten Tausende Soldaten und Militärfahrzeuge bei einer pompösen Parade, begleitet von Marschmusik und einem applaudierenden Publikum.

Die Parade fand anlässlich des Geburtstags von Staatsgründer Kim Il Sung statt. Foto: AP

Foto: AP

Foto: AP

Neue Langstreckenraketen präsentiert

Über ihre Köpfe hinweg flogen einmotorige Propellerflugzeuge in Formation, während die Armee Panzer und schwere Geschütze auffuhr. Nach Einschätzung von Waffenexperten wurden dabei auch neue Interkontinentalraketentypen präsentiert. Erstmals auf der Parade gezeigt wurden zudem Pukkuksong- Raketen, die von U- Booten aus abgefeuert werden und eine Reichweite von mehr als 1000 Kilometern haben.

Eine U-Boot-Rakete Foto: AP

Foto: AP

Foto: AP

Foto: AP

Beobachter befürchteten, dass Pjöngjang anlässlich des Geburtstags Kims einen weiteren Atomwaffentest unternehmen könnte - während US- Kriegsschiffe auf die Koreanische Halbinsel zusteuern. Oft nimmt die Führung die Geburtstage Kim Il Sungs oder andere Feiertage zum Anlass, militärische Stärke zu demonstrieren. Der Geburtstag des Großvaters des heutigen Diktators wird als "Tag der Sonne" bezeichnet. Er ist der höchste Feiertag des Landes.

Kim Jong Un ließ sich bejubeln. Foto: AP

Foto: AP

Foto: AP

Foto: AP

Foto: AFP

Spannungen zwischen USA und Nordkorea verschärft

Zuvor hatten sich die Spannungen zwischen Nordkorea und den USA verschärft. In US- Medien wurde zuletzt die Möglichkeit eines Präventivschlags lanciert - um Kim Jong Un von einem weiteren Atomtest abzuhalten. Ein führender Regierungsvertreter sagte am Donnerstag in Washington, militärische Optionen seien bereits "in der Pipeline". Zuletzt wurde bekannt, dass US- Eliteeinheiten in Südkorea den Sturz des Kim- Regimes proben. Für diesen Fall kündigte Nordkorea einen Atomschlag gegen die USA an. Experten befürchten, dass eine von beiden Seiten im Ernstfall nicht wissen könnte, wann Schluss ist mit den Muskelspielen.