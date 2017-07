Kettensägen- Amoklauf: Polizei jagt "Waldmensch"

Nach der Kettensägen- Attacke in Schaffhausen ist der laut Polizeiangaben "psychisch auffällige" Täter, der vor dem Amoklauf in einem Waldstück lebte, weiter auf der Flucht. Die Schweizer Polizei fahndete in der Umgebung der Stadt nahe der Grenze zu Baden- Württemberg teils bei strömendem Regen mit Spürhunden nach dem 51- Jährigen. Ein Sprecher des Freiburger Polizeipräsidiums sagte, dass man auch auf deutscher Seite möglichen Hinweisen aus der Bevölkerung nachgehe. "Diese sind aber nur sehr spärlich."