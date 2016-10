Kersti Kaljulaid ist erste Präsidentin Estlands

Die Aufgaben des Präsidenten in dem baltischen Staat mit 1,3 Millionen Einwohnern sind vorwiegend repräsentativ. Die Wahl eines neuen Staatsoberhauptes war zuvor mehrfach gescheitert. Weder gelang es bei drei Wahlgängen im Parlament, noch bei zwei Abstimmungen in einer gesonderten Wahlversammlung einem der Kandidaten, die erforderliche Mehrheit zu erlangen.

Die am 30. Dezember 1969 in Tartu geborene Kajulaid erreichte bei der Abstimmung am Montag nun 81 Ja- Stimmen bei 17 Enthaltungen. Die ausgebildete Biologin hatte Estland von 2004 bis zum Frühjahr am Europäischen Rechnungshof in Luxemburg vertreten.

Kaljulaid will empathische Präsidentin sein

Weggefährten bescheinigen der Europäerin des Jahres 2009 in Estland eine schnelle Auffassungsgabe. Vor ihrer Wahl kündigte die sich selbst als "modern konservativ" beschreibende Kaljulaid an, eine empathische Präsidentin sein zu wollen, die auf Missstände hinweise. Die Mutter von vier Kindern ist in zweiter Ehe mit einem Ingenieur verheiratet.