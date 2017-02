Kern: "USA mitschuld an Flüchtlingskrise"

Bei der Migrationspolitik der EU stimme zumindest "die Richtung der Überlegungen", sagte der Bundeskanzler im Vorfeld des Gipfels. Das "Tempo mit dem wir vorankommen" sei aber "leider sehr unbefriedigend". Das gelte auch für andere Fragen wie beim Umgang Europas mit Steuerdeals oder der deutschen Pkw- Maut.

Kern betonte hinsichtlich der innereuropäischen Konflikte: "Wir werden uns die Frage stellen müssen, ob wir Europäer nur bei Sonnenschein sind, oder ob wir auch Europäer dann sind, wenn wir unsere Beiträge zu liefern haben." Das gelte im "hohen Maß" auch für Österreich.

Bundeskanzler Christian Kern und die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel auf Malta Foto: APA/BKA/ANDY WENZEL

Trumps Haltung "nicht akzeptabel"

Worin sich die europäische Gemeinschaft offenbar einig ist, ist die Ablehnung restriktive Migrationspolitik des neuen US- Präsidenten. Trumps Haltung sei "nicht akzeptabel", hieß es angesichts der im Vorfeld des Gipfels. Für EU- Kommissionspräsident Jean- Claude Juncker gebe es im Hinblick auf die neue US- Regierung noch "Raum für Erklärungen". Viele dort würden Europa nicht "im Detail" kennen.

Weniger zu Trump mehr zu Europa wollte sich die deutsche Kanzlerin Angela Merkel äußern. Für sie stehe "hier das Sprechen über Europa im Vordergrund und nicht das Sprechen über andere Teile der Welt", betonte Merkel vor dem Gipfeltreffen in der maltesischen Hauptstadt Valletta. Die 28 EU- Regierungen wollen am Freitagvormittag neue Maßnahmen gegen die illegale Migration in Afrika - mit Fokus auf Libyen - beschließen. Merkel warb dabei für ein ähnliches Flüchtlingsabkommen wie mit der Türkei.

Vor Maltas Küste gerettete Flüchtlinge aus Libyen Foto: APA/AFP/ITALIAN RED CROSS/YARA NARDI

Italien schließt Abkommen mit Libyen

Ein bilaterales Abkommen zur Bekämpfung der illegalen Immigration und des Menschenhandels mit Libyen hat bereits Italien am Donnerstagabend abgeschlossen. Demnach soll die libysche Küstenwache und der Grenzschutz im Kampf gegen illegale Einwanderung unterstützt werden - ähnliches soll auch auf EU- Ebene vereinbart werden. Allerdings gestaltet sich die Zusammenarbeit mit dem nordafrikanischen Land angesichts der politisch instabilen Lage schwierig. Die von der UNO und EU unterstützte "Regierung der Nationalen Einheit" in Libyen hat weiterhin nicht alle Landesteile unter Kontrolle.

Im vergangenen Jahr waren 181.000 Flüchtlinge in Italien eingetroffen, so viele wie nie zuvor. 90 Prozent kamen über Libyen, ein Fünftel davon sind Nigerianer. Die EU fürchtet ab dem Frühjahr einen neuen starken Anstieg der Flüchtlingszahlen über diese Route. Nach Angaben von EU- Vertretern gibt es Schätzungen, wonach derzeit 300.000 bis 350.000 Flüchtlinge in dem nordafrikanischen Land auf die Überfahrt nach Europa warten.

Tausende wollen von Libyen aus über das Mittelmeer nach Europa. Foto: APA/AFP/MAHMUD TURKIA

Auch Brexit ist Thema

Die Zukunft der Europäischen Union ist ebenfalls Thema beim eintägigen Gipfel - und zwar jene ohne Großbritannien. Bundeskanzler Kern will vor dem Gipfel mit der britischen Premierministerin Theresa May den Austrittsprozess ihres Landes besprechen. Der Abschluss der Brexit- Gespräche soll 2018 in die EU- Ratspräsidentschaft Österreichs fallen.

Auch müsse hier der künftige EU- Finanzrahmen zur Debatte stehen. Denn mit dem Austritt der Briten gehen auch Milliardenbeiträge - dies ist Kern zufolge vor allem für Nettozahler - wie Österreich einer ist - zentral. "Wir müssen wissen, was die nächsten Schritte sind", so Kern. May wird den Gipfel nach der Migrationsdebatte verlassen. Dann setzten sich die 27 verbleibenden EU- Staats- und Regierungschefs zu dem Thema zusammen.